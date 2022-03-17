خبير امني: العمليات الإرهابية في بعض المحافظات لها ارتباط مباشر بالموساد

2022/03/17 | 20:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الخبير الامني المحلي يوسف التميمي، الخميس، بان الموساد الاسرائيلي اخترق داعش في الهول السوري، لافتا الى ان الاعمال الإرهابية التي شهدتها بعض المحافظات بالفترة الماضية لها ارتباط بالموساد.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “احتضان امريكا لمخيم الهول السوري وفر بيئة مهمة للموساد في التغلغل وبناء علاقات مهمة مع قيادات داعش […]

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