اغلاق طريق مؤقتاً بعد الاشتباه بوجود عبوة شرقي بغداد

2022/03/17 | 20:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اغلاق طريق بشكل مؤقت بعد الاشتباه بوجود عبوة شرقي بغداد

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