2022/03/17 | 21:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تبرير وزير الدفاع الأمريكي عدم فرض "منطقة حظر طيران" فوق أوكرانيا، ولقاء وزير الخارجية الإماراتي مع نظيره الروسي في موسكو، مرورًا بنفي معارض مصري أن تكون الحكومة التركية طلبت منه مغادرة البلاد لانتقاده المستمر للسيسي، وصولا إلى تتويج ملك جمال العالم وسط دعوات للسلام في أوكرانيا… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: أمريكا تبرر عدم فرض "منطقة حظر طيران".. وروسيا قد تخسر 30% من إنتاج النفط) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: أمريكا تبرر عدم فرض "منطقة حظر طيران".. وروسيا قد تخسر 30% من إنتاج النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).