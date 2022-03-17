المرور تتحرك باتجاه توسعة بعض الطرق لانهاء الزحام في الرصافة

2022/03/17 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، مخاطبات رسمية تخص تخفيف الزخم في جانب الرصافة ببغداد.وقال مدير المرور العامة اللواء الحقوقي طارق الربيعي في تصريح متفلز تابعته /ألمعلومة/، إنه “تم توجيه مخاطبات رسمية مهمة إلى الجهات الخدمية المعنية بشأن الإسراع في عملية توسعة الشارع المحاذي لأحد مداخل ومخارج منطقة الأمين (مدخل ومخرج نواب […]

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