“جسم غريب” يربك الوضع في شارع فلسطين.. والقوات الأمنية توضح (صورة)

2022/03/17 | 21:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعادت القوات الأمنية اليوم الخميس، فتح شارع فلسطين، بعد إغلاقه بشكل مؤقت، نتيجة العثور على جسم غريب.وقال مصدر أمني لـ “ايرث نيوز” إن “جسماً غريباً عُثر عليه في شارع فلسطين، ما اضطر الأجهزة الأمنية إلى غلق الطريق لحين التأكد من الامر”.وأضاف أنه “بعد التدقيق تبين أن الجسم عبارة عن علب عطور […]

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والقوات الأمنية توضح (صورة) أولاً على ايرث نيوز.

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