السمنة تقصر العمر 5 سنوات.. دراسة جديدة توضح

2022/03/17 | 21:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتوفي حوالي 13000 من المشاركين في عام 2015.

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