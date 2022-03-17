المؤسسات الدولية وتدمير الدول وهدم القيم - الجزء الثاني

2022/03/17 | 21:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد المطلب محمد

عقدة التفوق

كما ان الدول الغربية الاوروبية

وأمريكا هي مصدر الصناعات الكهربائية

والالكترونية والادوية ووسائط النقل

والمعدات الانشائية الثقيلة والمكائن

الزراعية والبذور وا

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