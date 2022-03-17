محافظات عراقية عطلت الدوام الرسمي السبت المقبل.. تعرف عليها - عاجل

2022/03/17 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت العديد من المحافظات العراقية، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل.

ووفي وقت سابق من اليوم، قال محافظ المثنى، احمد منفي، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تقرر تعطيل الدوام الرسمي للمدارس ليوم السبت المقبل الموافق ١٩ آذار".

وبين أن "ذلك بمناسبة الذكرى المباركة لمولد الإمام المهدي".

هذا وأعلنت محافظات (المثنى والديوانية وذي قار و واسط وميسان)، تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل الموافق 19 اذار، بمناسبة ذكرى مولد الامام المهدي.

فيما أعلنت محافظة كركوك تعطيل دوام المدارس ليوم السبت المقبل.

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