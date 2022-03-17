تعرف على الطاقم التحكيمي لمباراة العراق وزامبيا

2022/03/17 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن الطاقم التحكيمي الذي سيقوم مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الزامبي التي ستجرى على ملعب المدينة يوم غد.

ويقود مباراة مُنتخبنا الوطني ونظيره الزامبي الطاقم التحكيمي المُؤلف من يوسف سعيد حكماً للساحة وأكرم علي مساعداً أول وجهاد عطية مساعداً ثانياً وأحمد كاظم حكماً رابعاً ولؤي صبحي مقيّماً للحكام.

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