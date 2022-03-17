عطلة رسمية في ذي قار السبت المقبل

2022/03/17 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

اعلن محافظ ذي قار محمد الغزي، اليوم الخميس، عن اعتبار يوم السبت الموافق 15 شعبان- 19 آذار الحالي، عطلة محلية في محافظة ذي قار، بمناسبة ولادة الامام المهدي عليه السلام.

وقال الغزي في بيان تهنئة "نبارك للأمة الإسلامية جمعاء، ولمراجعنا العظام، بمناسبة الولادة الميمونة لكلمة الله في أرضه، وحجته على عباده، صاحب العصر والزمان وطاووس أهل الجنة الإمام الحجة بن الحسن (عليه وآبائه السلام)، في الخامس عشر من شهر شعبان المعظم ، أعادها الله على المسلمين بالأفراح والمسرات، ويديم الامن والامان على العراق واهله".

وفي هذه المناسبة تقرر اعتبار يوم السبت عطلة محلية في المحافظة.

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