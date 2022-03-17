2022/03/17 | 21:04 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على أرض معرض بغداد الدولي.. الزراعة تدعو وسائل الإعلام لتغطية افتتاح فعاليات الاسبوع الزراعي الثالث عشر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/17 | 21:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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