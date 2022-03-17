توصية للمالية وتشديد على محاسبة السيطرات.. اجتماع بحضور وزراء داخل البرلمان

2022/03/17 | 21:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، مع عدد من الوزراء سبل حماية المنتج المحلي والأمن الغذائي، فيما دعا إلى محاسبة عناصر السيطرات التي تبتز ناقلي السلع الغذائية.وذكر بيان لمكتب الزاملي تلقته إيرث نيوز، أن “الأخير عقد اجتماعاً موسعاً بحضور الوزراء المعنيين لبحث سبل حماية المنتج المحلي والأمن […]

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اجتماع بحضور وزراء داخل البرلمان أولاً على ايرث نيوز.

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