نينوى تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت

2022/03/17 | 21:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -واع

أعلنت محافظة نينوى، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محافظ نينوى نجم الجبوري قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 19 آذار باستثناء الدوائر الخدمية بمناسبة أعياد نوروز".

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