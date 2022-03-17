قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني بشأن الحرب الإمبريالية في أوكرانيا - الحزب الشيوعي اليوناني

2022/03/17 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اليوناني 1.



أدان الحزب الشيوعي اليوناني منذ اللحظة الأولى الغزو الروسي لأوكرانيا وأعرب عن تضامنه مع شعبها.إن شعب أوكرانيا يدفع منذ ما لا يقل عن عقدٍ من الزمن، ثمن المزاحمات و التدخلات الجارية من أجل اقتسام الأسواق ومناطق النفوذ من جانب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي واستراتيجية التوسُّع الأوروأطلسية، و استراتيجية الاتحاد الروسي الرأسمالي من أجل خططه الاستغلالية على حساب ا ......





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