كل الدعم للفلاحين الكادحين والجماهير القروية ببلادنا، - النهج الديمقراطي

2022/03/17 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#النهج_الديمقراطي الكتابة الوطنيةكل الدعم للفلاحين الكادحين والجماهير القروية ببلادنا،في مواجهة آثار الجفاف وتداعيات السياسات الفلاحية الطبقية خادمة ملاكي الأراضي الكباروالمسؤولة عن نهب الأراضي الفلاحية واستنزاف الثروة المائيةيتابع النهج الديمقراطي بقلق واستياء بالغين تفاقم أوضاع البادية المغربية والفلاحين الكادحين، نتيجة للانحسار القياسي للتساقطات المطرية وبفعل تفاقم تأثير الاختيارات الفلاحية ا ......





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