الامبريالية مرحلة تعفن الرأسمالية - التيتي الحبيب

2022/03/17 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيتي_الحبيب من وحي الاحداث 449الامبريالية مرحلة تعفن الرأسماليةالامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية، هكذا حلل لينين تطور الرأسمالية.



وكلامه عن الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية معناه أن الامبريالية هي مرحلة تعفن النظام الرأسمالي نتيجة تشكل الاحتكارات.



إن الامبريالية هي مرحلة انتقالية، إما الى الاشتراكية او الى البربرية وخراب الانسانية على حد تعبير روزا لوكسمبورغ.إن تعفن الرأسمالية هو ما يدفع الام ......





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