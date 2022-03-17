قيادي في الفتح: CIA يحتفظ  بأهم 100 قيادي في داعش الارهابي

2022/03/17 | 21:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الخميس، ان المخابرات الامريكية تحتفظ باهم 100 قيادي في داعش.وقال عبد الهادي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “اقتحام السجون في الحسكة السورية هي مسرحية امريكية هدفها اطلاق سراح اكثر من 100 قيادي بارز في داعش ونقلهم الى مكان اخر بتخطيط من CIA “.واضاف، ان […]

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