2022/03/17 | 21:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار استقبال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لنظيره الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، الخميس، تفاعلا على موقع تويتر، إذ اعتبر بعض المغردين أن في "الضحكة" التي ظهرت على وجه لافروف رسائل سياسية

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