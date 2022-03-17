المجلس الأعلى يصدر بياناً بمناسبة ولادة الإمام المهدي (عج) وذكرى الانتفاضة الشعبانية وفتوى الجهاد الكفائي

2022/03/17 | 21:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ⭕️ الاحتفاء بذكرى ولادة الإمام المهدي عليه السلام يبعث الأمل في النفوس التواقة للعدل والخلاص من الظلم ⭕️ انتفاضة شعبان جسدت تلاحم الشعب العراقي للقضاء على الدكتاتورية والطغيان الصدامي ⭕️ فتوى الجهاد الكفائي انقذت البلاد من شر الإرهاب أصدر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بيانا بمناسبة ولادة الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وذكرى […]

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