حكيم شاكر يكشف معاناة الصقور قبل المشاركة في دوري أبطال آسيا 

2022/03/17 | 21:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … كشف مدرب فريق القوة الجوية حكيم شاكر، معاناة الصقور قبل المشاركة في دوري أبطال آسيا.وقال شاكر في تصريح نشره الموقع الرسمي للقوة الجوية إن “رسالتي الى من يقودون الرياضة العراقية العدالة والوقوف على خط واحد من اجل سمعة الجميع”.واضاف “لن نتمكن من عمل وحدة تدريبية تكتيكية جماعية كون فريقنا يتدرب […]

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