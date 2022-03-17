المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي السبت المقبل

2022/03/17 | 21:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

قررت عدد من المحافظات، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي يوم السبت المقبل.

وقرر محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة السبت المقبل تيمناً بالذكرى العطرة المباركة لمولد منقذ البشرية الإمام الحجة المنتظر (عج) يوم 15 من شعبان".

وقرر محافظ المثنى أحمد منفي جودة ايضا "تعطيل الدوام الرسمي للمدارس ليوم السبت المقبل الموافق 19 آذار بمناسبة الذكرى المباركة لمولد منقذ البشرية مولانا الإمام المهدي المنتظر "عجل الله تعالى فرجه الشريف" في يوم 15 شعبان الأغر".

وأعلنت محافظات ميسان وذي قار والديوانية تعطيل الدوام الرسمي يوم السبت المقبل لذات المناسبة.

كما أعلنت مديرية تربية كركوك "تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس محافظة كركوك، يوم السبت المقبل الموافق 19 آذار، احتفاء بأعياد نوروز".

وقرر محافظ نينوى نجم الجبوري تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 19 آذار باستثناء الدوائر الخدمية بمناسبة أعياد نوروز.

وخول محافظ بغداد مديري التربية صلاحية تعطيل الدوام ليوم السبت المقبل.

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