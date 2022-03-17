2022/03/17 | 22:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: loQZt1ty890

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكمت سليمان: لم يذكر ان ايران قدمت احتجاجات لدى الحكومة العراقية حيال الأنشطة الإسرائيلية في الإقليم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكمت سليمان: لم يذكر ان ايران قدمت احتجاجات لدى الحكومة العراقية حيال الأنشطة الإسرائيلية في الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).