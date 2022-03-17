2022/03/17 | 22:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XilSDvNbuTs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستة آلاف مدرسة.. حاجة العاصمة لإنهاء الاختناقات في الصفوف | تقرير عباس ناعم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستة آلاف مدرسة.. حاجة العاصمة لإنهاء الاختناقات في الصفوف | تقرير عباس ناعم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).