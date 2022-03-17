أول تعليق لآمر قاعدة بلد بعد سقوط الصواريخ

2022/03/17 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد آمر قاعدة بلد الجوية اللواء الركن ضياء محسن سعد، الخميس، عدم حدوث اضرار جراء القصف الصاروخي مساء اليوم.

وقال سعد في بيان، "لم تحصل أي أضرار جرّاء القصف الصاروخي"، موضحاً أن "القصف طال الجناح الخاص بالجيش الأمريكي".

وأضاف أن "القصف طال متعاقدين اجانب يعملون لصالح شركة مارتن لوكهيد الامريكية".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الخميس، بسقوط صواريخ في محيط قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

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