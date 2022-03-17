من المستهدف من قصف قاعدة بلد ومسؤول امني يكشف عن الاضرار

2022/03/17 | 22:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد آمر قاعدة بلد الجوية اللواء الركن

ضياء محسن سعد، عدم حصول أي أضرار جرّاء

القصف الصاروخي.

وقال سعد، إن "أربعة صواريخ وقعت في

أماكن مفتوحة"، مؤكداً عدم حصول أي

أضرار".

وعلى صعيد متصل فقد اكد مصدر ام

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