يــــــا قائــــم آل محمد

2022/03/17 | 22:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

ورد عند الشيعة الأمامية هو ذكر أسم

القائم أو قائم آل محمد، والذي يقصد به

الإمام محمد المهدي(عجل الله فرجه

الشريف) بن الإمام الحسن العسكري والذي

يرجع نسبه إلى الإمام علي بن طال

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