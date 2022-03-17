قصف صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين

2022/03/17 | 22:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الخميس،

باستهداف قاعدة بلد الجوية جنوبي

محافظة صلاح الدين بقصف صاروخي انطلق من

محافظة ديالى.

وقال المصدر إن "خمسة صواريخ على الاقل

انطلقت من قرى على ضفاف نهر دجلة في قضاء

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