تعرف على أسعار الدولار مع إغلاق بورصة الخميس

2022/03/17 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الخميس، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في اختتام جولات بورصات العراق المسائية.

وبلغ سعر بيع الورقة فئة 100 دولار بـ 147,400 دينار.

وشهدت البورصات شراء الورقة فئة 100 دولار بـ 147,000.

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