هذا مصدر انطلاقها.. الكشف عن تفاصيل القصف الصاروخي لقاعدة بلد الجوية

2022/03/17 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر امني في صلاح الدين، الخميس، تفاصيل الاستهداف الصاروخي الذي طال قاعدة بلد الجوية، بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "القصف الصاروخي الذي استهدف قاعد بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، تم بأربعة صواريخ، انطلقت من محافظة ديالى".

وأضاف، أن "الصواريخ الأربعة وقعت في أماكن مفتوحة قرب القاعدة"، مؤكداً "عدم حصول أي أضرار".

وفي وقت سابق، استهدفت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، بالصواريخ.

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