المرور العامة: مجلس الوزراء سيتخذ قراراً بشأن تسقيط المركبات

2022/03/17 | 22:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاكدت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء سيتخذ قراراً بشأن تسقيط المركبات.وقال مدير قانونية المديرية، العميد محمد عبد الكريم، في حديث لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المديرية تدرس مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء فتح المنطقة الخضراء 24 ساعة"، مبيناً أن "فتح المنطقة الخضراء خفف ثلث الاختناقات المرورية في بغداد".وأضاف: "رفعنا مشروع توحيد اللوحات مع كردستان إلى وزير الداخلية للمصادقة"، لافتا إلى أنه "تم تخفيض مدة منع استيراد الدراجات من 5 سنوات إلى سنتين".وأكد أن "مجلس الوزراء سيتخذ قراراً بشأن تسقيط المركبات".

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