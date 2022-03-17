“سندعم أوكرانيا”.. الدفاع الأميركية تحسم مشاركة جنودها في الحرب ضد روسيا

2022/03/17 | 22:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس، بأن بلاده لا تعتزم إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا لأن ذلك سيؤدي إلى صراع مع روسيا، وهو ما لا تريده واشنطن.وجاء تصريح أوستن خلال مؤتمر صحفي عقده في سلوفاكيا، حيث شدد على أن “الرئيس بايدن أوضح أن قواتنا لن تقاتل في أوكرانيا.وفي الوقت […]

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الدفاع الأميركية تحسم مشاركة جنودها في الحرب ضد روسيا أولاً على ايرث نيوز.

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