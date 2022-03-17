إنستاجرام تطرح أدوات إشراف أبوية جديدة

2022/03/17 | 22:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… طرحت منصة إنستاجرام أدوات جديدة يمكن للوالدين استخدامها للمساعدة في المراقبة والحد من استخدام أطفالهم لتطبيق مشاركة الصور، بعد أشهر من الإفصاحات التي أثارت مخاوف بشأن تأثير المنصة في المستخدمين الأصغر سنًا.وتوفر الأدوات للآباء القدرة على معرفة مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم عبر إنستاجرام.كما تسمح لهم بوضع قيود على استخدام المنصة، […]

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