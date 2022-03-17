النفط يرتفع 8% وسط تحذيرات من نقص الإمدادات الروسية

2022/03/17 | 22:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت أسعار النفط ثمانية بالمئة يوم الخميس، لتواصل سلسلة من التقلبات اليومية العنيفة، إذ انتعش السوق بعد عدة أيام من الخسائر مع تركيز متجدد على نقص الإمدادات في الأسابيع المقبلة بسبب العقوبات على روسيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 8.62 دولار، أو 8.79 في المئة لتبلغ عند التسوية 106.64 دولار للبرميل، وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.94 دولار أو 8.35 في المئة إلى 102.98 دولار للبرميل عند التسوية.

وفي الجلسات الثماني الأخيرة، وصل سعر برميل النفط إلى 139 دولارا في أقصى ارتفاع له قبل أن يبلغ 98 دولارا في أقل مستوى تداول له- أي بفارق يزيد عن 40 دولارا.



وقال متعاملون ومصرفيون ومحللون إن ذلك دفع العديد من المستثمرين إلى الخروج، وأوجد مناخا لمزيد من التقلبات الشديدة في الأسعار في الأسابيع المقبلة.

وحظرت دول عديدة شراء النفط الروسي لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل نحو ثلاثة أسابيع.



وروسيا التي تصف العمل العسكري بأنه "عملية خاصة" هي أكبر مصدر للنفط الخام ومنتجات الوقود في العالم.

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