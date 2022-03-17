خلية الاعلام الامني تعلق على استهداف قاعدة بلد بالصواريخ وتصف مطلقيها بالارهابيين

2022/03/17 | 23:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني "ان أعمال

العصابات الإرهابية الإجرامية لن تمر

دون ان يكون مرتكبيها خلف القضبان وتحت

طائلة القانون.حيث أقدمت هذه العصابات

التي لا تريد الاستقرار للعراق على

إطلاق ٤ صواريخ، مسا

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