2022/03/17 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة يتأهل الى ربع نهائي الدوري الاوروبي بفوزه على غلطة سراي التركي

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