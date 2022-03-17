2022/03/17 | 23:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل منتسب في الدفاع المدني بمشاجرة شمال شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منتسباً في مديرية الدفاع المدني قتل مساء اليوم، نتيجة مشاجرة مع اشخاص تطورت الى استخدام السلاح الخفيف".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة وقعت ضمن منطقة البنوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل منتسب بمشاجرة شمال شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل منتسب بمشاجرة شمال شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).