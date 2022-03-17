الإعلام الأمني يصدر توضيحًا بشأن القصف الصاروخي على قاعدة بلد

2022/03/17 | 23:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قالت خلية الإعلام الأمني، إنّ مكان انطلاق الصواريخ التي استهدفت محيط قاعدة بلد من جهة قضاء الخالص.

وذكرت الخلية في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنّ "أعمال العصابات الإرهابية الإجرامية لن تمر دون أن يكون مرتكبيها خلف القضبان وتحت طائلة القانون، مبينةً "حيث أقدمت هذه العصابات التي لا تريد الاستقرار للعراق على إطلاق 4 صواريخ، مساء اليوم، من جهة قضاء الخالص وسقطت في أماكن مفتوحة في قاعدة بلد الجوية التي تضم طائرات عراقية تقاتل الإرهابيين وتدك معاقل الإرهاب ولها دور كبير في حسم العديد من العمليات العسكرية العراقية".

وأضافت أنّ "هذه الصواريخ لم تخلف أي أضرار مادية أو بشرية إلا أنّ الجهات المختصة في الأجهزة الأمنية ستلاحق من أقدم على هذا العمل الإرهابي الجبان، وسنوافيكم التفاصيل لاحقًا".

وأكد آمر قاعدة بلد الجوية اللواء الركن ضياء محسن سعد، للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، عدم "حصول أي أضرار جرّاء القصف الصاروخي".

وأضاف سعد أنّ "أربعة صواريخ وقعت في أماكن مفتوحة قرب القاعدة".

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