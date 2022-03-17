برشلونة يعبر إلى ربع نهائي اليوروبا ليغ من بوابة

2022/03/17 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطى برشلونة صخب الجماهير التركية وحجز بطاقته إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بفوزه 2-1 على غلطة سراي في إياب الدور ثمن النهائي الخميس.

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