الغزي يكشف عن التوجه لانشاء مركز علاج للأورام السرطانية في ذي قار

2022/03/17 | 23:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الصباح

كشف الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور حميد الغزي، عن موافقة وزارة النفط لانشاء مركز خاص لعلاج الاورام السرطانية في محافظة ذي قار، مشيراً إلى توفير وزارة النفط المبالغ اللازمة لإنشاء المشروع واكمال إجراءاته التعاقدية للشروع بتنفيذه.

وقال الغزي خلال لقائه مدير شركة نفط ذي قار: ان المشروع سينفذ بكلفة تخمينية تفوق الـ (5) مليارات دينار، ضمن خطة المنافع الاجتماعية لشركة نفط ذي قار.

واشار إلى "الأهمية البالغة للمركز في حل مشكلة صحية لمعالجة مصابي مرضى السرطان وعلاجهم داخل المحافظة"، معرباً عن أمله "بان يكون المركز وجهة طبية معتمدة في علاج مرضى السرطان بالمحافظة".

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