بوب أفاكيان : بصدد دوافع أعمالي و كيف يرتبط هذا بالأهداف و المنهج و المبادئ الأساسيّين - شادي الشماوي

2022/03/17 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 738 ، 14 فيريّ 2022https//revcom.us//en /bob_avakian/bob-avakian-what-motivates-my-works-and-how-relates-basic-objectives-methods-andفي حوار أجريته قبل فترة مع فنّان كلمة منطوقة ، أثار هذا الأخير سؤال كيفيّة المضيّ نحو خلق أعمال عظيمة .



و أجبته أنّنى لا أسعى إلى إنجاز أعمال عظيمة و إنّما أسعى إلى تلبية حاجيات كبرى .



و مذّاك ، بهذا التوجّه و الهدف إستم ......





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