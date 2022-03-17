2022/03/17 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي الماويّة : نظريّة و ممارسة عدد 41 / جانفى 2022شادي الشماوي( ملاحظة : الكتاب متوفّر للتنزيل من مكتبة الحوار المتمدّن – نسخة بى دى أف )بات من الممكن الآن القول حقّا و فعلا بأنّ قدرا له دلالته من أعمال بوب أفاكيان ، رئيس الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتّحدة و مهندس الشيوعيّة الجديدة متوفّر باللغة العربيّة ، ترجمة شادي الشماوي ؛ و بات بطبيعة الحال من الأكيد و الواجب على الشيوعيّين ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقدّمة الكتاب 41 - مقالات بوب أفاكيان 2020 و 2021 - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقدّمة الكتاب 41 - مقالات بوب أفاكيان 2020 و 2021 - شادي الشماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).