سؤال المنهج: الحلقة الثالثة - رواء محمود حسين

2022/03/17 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رواء_محمود_حسين والعلاقة التفاعلية مستمرة، في ضوء التفسير المتأمل لوحدة العلاقة الجدلية عن طريق تقديم البعد الرمزي الموصل للوحدة الرمزية بوصفها علاقة بين الكل المُفَسَّر.



فعن طريق الإيمان بغيب لا متصور (لامتعين) أو بعبارة ثانية، استحضار الإيمان باللامحدود الوجودي (غير المتعين أو غير المادي)، من قبل المحدود الوجودي المتدين استحضاراً فاعلاً، من خلال فعل هادف يقصد هذا الاستحضار(وعي بالاستحضار)، إذ يمر الاستحضار، وكم ......





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