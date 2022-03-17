2022/03/17 | 23:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت المناطق الشرقية للمغرب، رياحا قوية محملة بغبار كثيف، مما تسبب في تغير لون السماء، مثيرا عددا من التساؤلات حول مصدر اللون البرتقالي الذي غطى حيزا كبيرا من سماء مناطق تقع في الحدود مع الجزائر.وحسب مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد عرفت مدينة وجدة (شرق)، هبوب […]

ظهرت المقالة أثارت التساؤلات..



ظاهرة مناخية نادرة تلون سماء مدن مغربية أولاً على ايرث نيوز.

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