صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي يوم السبت

2022/03/17 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – صلاح الدينأعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي، السبت المقبل.

وقالت المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 19 أذار بمناسبة أعياد نوروز".

وكانت عدد من المحافظات أعلنت تعطيل الدوام الرسمي السبت المقبل بمناسبة الزيارة الشعبانية واعياد نوروز.

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