اعتقالات ومصادرة أسلحة.. القوات الأمنية تقتحم “مشاجرة” في بغداد

2022/03/17 | 23:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت الشرطة الاتحادية اليوم الخميس، من القبض على 10 اشخاص وضبط أسلحة واعتدة مختلفة إثر مشاجرة بالسلاح الناري شمال غربي بغداد.وقالت الشرطة في بيان تلقته “ايرث نيوز” إنه “تأكيداً لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية بتكثيف الجهود التي تضمن حفظ أمن المواطنين ضمن قواطع المسؤولية، تمكنت قوه مشتركه بإمرة أمر اللواء الثامن شرطة […]

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القوات الأمنية تقتحم “مشاجرة” في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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