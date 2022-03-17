الدفاع المدني: نسجل حريق منازل كل اسبوع بسبب النزاعات العشائرية

2022/03/17 | 23:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، أنها تسجل حريق منازل كل اسبوع بسبب النزاعات العشائرية.وقال مدير المديرية، اللواء كاظم بوهان، في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "نعمل على تعديل قانوني بشأن اجراءات السلامة، اذ منعنا ايواء المرضى في المستشفيات الكرفانية"، مبيناً أن "القانون العراقي يمنع بناء المستشفيات الكرفانية".وأضاف أن "السندويج بنل ينتج غازات سامة قاتلة، والغرامات المفروضة بشأن المخالفين لشروط السلامة تعتبر (تفاليس)".وتابع أن "لدينا 19 الف مولدة كبيرة في بغداد فقط،كما يوجد لدينا ما لا يقل عن 4 ملايين مولدة صغيرة في المنازل والمحلات".وبين أنه "يستبعد وجود حرائق بدوافع سياسية، ولكن المديرية تسجل حريق منازل كل اسبوع بسبب النزاعات العشائرية".

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