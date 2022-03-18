بلينكن: بايدن سيحذر نظيره الصيني من فرض عقوبات ردا على دعم روسيا

2022/03/18 | 00:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوضح لنظيره الصيني شي جين بينغ، في مكالمة هاتفية، الجمعة، أن الصين "ستتحمل المسؤولية عن أي إجراءات تتخذها لدعم العدوان الروسي على أوكرانيا"

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