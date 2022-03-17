خلية الاعلام الامني تؤكد استهداف قاعدة بلد وتتوعد العصابات الارهابية

2022/03/18 | 00:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت خلية الإعلام الأمني، الخميس، استهداف قاعدة بلد الجوية بالصواريخ.

وقالت الخلية في بيان تلققناة التغيير نسخة عنه: إن “أعمال العصابات الإرهابية الإجرامية لن تمر دون ان يكون مرتكبيها خلف القضبان وتحت طائلة القانون، حيث أقدمت هذه العصابات التي لا تريد الاستقرار للعراق على إطلاق 4 صواريخ، مساء اليوم، من جهة قضاء الخالص وسقطت في أماكن مفتوحة في قاعدة بلد الجوية التي تضم طائرات عراقية تقاتل الإرهابيين وتدك معاقل الإرهاب ولها دور كبير في حسم العديد من العمليات العسكرية العراقية”.

وأضاف البيان أنه “رغم ان هذه الصواريخ لم تخلف اي أضرار مادية او بشرية الا ان الجهات المختصة في الأجهزة الأمنية ستلاحق من أقدم على هذا العمل الارهابي الجبان”.

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