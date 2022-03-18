في مهرجان الشموع السنوي الثاني والعشرون.. إيقاد 1188 شمعة بميلاد الإمام المهدي (ع) (صور)

2022/03/18 | 00:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوقدت العتبتان المقدستان الحسينية

والعباسية 1188 شمعة في مهرجان الشموع

السنوي الثاني والعشرون الذي اقيم مساء

اليوم الخميس، بجوار "مقام صاحب الزمان"

بمدينة كربلاء المقدسة وتخلل المهرجان

كلمة للعتبتين و

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