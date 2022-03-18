هل سيقاطع الإطار التنسيقي جلسة البرلمان السبت؟

2022/03/18 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

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اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الخميس، ان الحوارات اصبحت معطلة بين الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد بشأن رئاسة الجمهورية.

وقال شنكالي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "الحوارات بين الحزبين اصبحت معطلة لذلك فان ملف رئاسة الجمهورية سيحسم في جلسة البرلمان في حال لم تتجه بعض الكتل الى كسر نصاب الجلسة".

وأضاف ان "الإطار التنسيقي من الممكن ان يقاطع جلسة اختيار رئيس الجمهورية في حال لم يتوصل الى تفاهمات واتفاقات مع التيار الصدري".

وتابع انه "يجب على جميع الكتل السياسية عدم مقاطعة جلسة اختيار رئيس الجمهورية والحضور الى البرلمان لحسم هذا الملف وتجاوز المرحلة".

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